Bli inspirert, knytt kontakter og få kompetanse

Knif-dagen er en spennende dag for deg som jobber et sted som betyr noe for andre. Bli med på en dag spesielt tilrettelagt for dere i frivillige og ideelle organisasjoner.



Knif-dagen starter med felles inspirasjon for alle deltagere. Elisabeth Austad Asser gir deg innblikk i kunstig intelligens og hvorfor den er så mektig. John Hammersmark vil dele hva Kompani Lauritzen gjør for å motivere deltagere til å bryte barrierer og få mestringsfølelse. Vi skal også dele ut Sareptaprisen sammen med Sparebanken Sør, til en frivillig eller ideell organisasjon som i sitt verdiskapingsarbeid har fått «mye ut av lite».



Etter fellessamlingen kan du velge mellom seks ulike forum som har fokus på spennende tema som er høyaktuelle for ditt arbeids- og ansvarsområde. I tillegg er årets gjennomgående tema for alle forum; utfordringene og mulighetene rundt kunstig intelligens. Velg mellom forum innenfor Eiendom, Fundraising, HR & Personal, IT & Teknologi, Ledelse og Økonomi & Regnskap.



Det blir også god anledning til å møte våre samarbeidspartnere på stand, som vil presentere sine produkter og nyheter til deg.